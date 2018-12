Gemeente krijgt erkenning voor werking Huis van het Kind Antoon Verbeeck

12 december 2018

Kind en Gezin heeft de werking van Huis van het Kind officieel erkend. Vorig jaar werden de diensten die zich rechtstreeks naar kinderen en jongeren richten, gebundeld onder de naam Huis van het Kind, met de bedoeling om het versnipperd aanbod rond opvoeden samen te brengen. De erkenning zal helpen om het netwerk verder uit te breiden. Aan de erkenning is een subsidie verbonden van 8.000 euro. “Afgelopen zomer kregen we al het label van kindvriendelijke gemeente. De komende jaren willen we alvast nog meer inzetten op kinderen betrekken bij het beleid en luisteren naar hun bezorgdheden. We gaan ons ook nog meer richten op maatschappelijk kwetsbare groepen. Binnenkort start op de dienst een voltijds coördinator kinderarmoede, die ons bekroond kinderarmoedeproject verder zal zetten en zal uitbreiden”, aldus burgemeester Kristof Sels (N-VA).