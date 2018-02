Gemeente kiest buurtsport als 'sport in de kijker' 24 februari 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft buurtsport aangeduid als de sport in de kijker. Ieder jaar zet de gemeente één sporttak in de schijnwerpers. Dit jaar koos het dus voor het lokaal sporten op straten en pleintjes. "Onze gemeente telt heel wat sport- en speelterreintjes verdeeld over de kernen. In iedere buurt vind je wel een plek om te spelen of te sporten. Om deze pleintjes te promoten, kozen we dit jaar voor buurtsport als sporttak in de kijker", vertelt burgemeester en schepen van Sport Kristof Sels (N-VA).





"Iedere laatste woensdag van de maand organiseren we een speel- en sportnamiddag, telkens op een andere plek. Van 14 tot 16 uur kunnen kinderen, jongeren en alle andere sportievelingen gratis komen sporten. We beginnen eraan op woensdag 28 februari met BMX. Wie een BMX heeft, brengt deze best mee. Zelf voorzien we vijf fietsen voor wie dit niet heeft. Zo kan ieder die wil enkele rondjes rijden." De activiteiten lopen nog door tot en met september. Het zomeraanbod wordt later dit voorjaar vastgelegd en bekendgemaakt.