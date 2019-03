Gemeente huldigt jubilarissen Antoon Verbeeck

26 maart 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver ontving eerder deze maand koppels die in januari, februari, maart of april van dit jaar een speciale huwelijksverjaardag mochten of nog mogen vieren. In totaal waren er vijftien koppels aanwezig op de huldiging. Twaalf koppels vieren dit jaar hun vijftigste huwelijksverjaardag, de overige drie koppels zijn zestig jaar gehuwd.