Gemeente huldigt jonge sportkampioenen Antoon Verbeeck

21 januari 2019

Het gemeentebestuur zette op dinsdag 15 januari de jonge sporters in de bloemetjes die het voorbije jaar een kampioenstitel behaald hebben. In totaal werden er 22 sporters en clubs gehuldigd. Zij werden kampioen in sporttakken als atletiek, dans, voetbal, volleybal, basketbal, skiën, golf en paardensport.