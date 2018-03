Gemeente en sportraad ondertekenen charter 28 maart 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur en de sportraad van Sint-Katelijne-Waver hebben het charter 'Ook wij sporten geestig gezond' ondertekend. Op die manier geven ze aan het belangrijk te vinden dat sport toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun talent of psychische bagage. "Door ons achter dit charter te scharen, willen we het taboe rond psychische problemen doorbreken", vertellen burgemeester en schepen van Sport Kristof Sels (N-VA) en voorzitter van de sportraad Peter Kiekens. "We hebben ook onze sportclubs opgeroepen het charter te ondertekenen." (AVH)