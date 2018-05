Gemeente brengt private woonmarkt in kaart 24 mei 2018

02u48 0

De gemeente zal bij de inschrijving van nieuwe bewoners of bij adreswijziging navraag doen of de bewoner eigenaar of huurder is. De antwoorden worden bijgehouden in een databank.





Op die manier wil de gemeente haar private woningmarkt nog beter in kaart brengen. "Zo zullen we een goed beeld krijgen van het aandeel eigenaars en het aandeel huurders onder de inwoners van onze gemeente", stelt schepen van Huisvesting Joris De Pauw (N-VA).





Nieuwe systemen

"Deze gegevens laten ons dan ook toe om bepaalde zaken bij te stellen, zoals meer of minder huurwoningen promoten vanuit onze ruimtelijke ordening", aldus De Pauw. Sint-Katelijne-Waver werkt voor dit nieuwe systeem samen met Wonen langs Dijle en Nete. "Door samen te werken met meerdere gemeenten kunnen we de kostprijs drukken", aldus De Pauw.





(AVH)