Gemeente behaalt Fairtrade-titel

Sint-Katelijne-Waver is een Fairtrade Gemeente. Het voorbije jaar nam het gemeentebestuur samen met een trekkersgroep initiatieven om eerlijke handel te steunen. Denk maar aan de feestelijke opening van de Ecocyclo-fietstocht, de Fairtrade vruchtensapjes in het onthaalpakket voor nieuwe inwoners en de Fairtrade koffie die geschonken wordt in het gemeentehuis. "We willen concreet bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden", zegt schepen Servaas De Vries (Samen Anders). (AVH)