Geluidsschermen R6 komen pas volgend jaar Bewoners Ekelenhoek blijven op honger zitten Antoon Verbeeck

05 november 2018

16u42 0

De geluidsschermen op de R6 ter hoogte van de wijk Ekelenhoek zullen pas volgend jaar worden geplaatst. Omdat de aanstelling van een aannemer langer heeft geduurd dan voorzien, kon het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) niet vorige maand met de werken starten. Ondertussen blijven de wijkbewoners, die al jaren de geluidshinder aanklagen, wachten op een oplossing.

De R6 en geluidsschermen: het blijft een heikel punt op het vlak van mobiliteit in Sint-Katelijne-Waver. Nog voor er sprake was van de gewestweg werden er al actiecomités opgericht die het belang van geluidsschermen benadrukten bij Vlaanderen en de lokale politieke partijen. Ondertussen bevinden er zich geluidswerende schermen tussen de rotonde aan de Berlaarbaan en de rotonde aan de Putsesteenweg (N15). De bewoners van de Ekelenhoek langs de R6 werden dit najaar schermen beloofd, maar deze zullen er pas in 2019 komen. “Dit najaar was voorzien om het wegdek tussen de Liersesteenweg en de spoorwegbrug te vernieuwen en tegelijk de geluidsschermen ter hoogte van de Ekelenhoek te plaatsen. Omdat de administratieve procedure voor het aanstellen van een aannemer langer heeft geduurd dan voorzien, kunnen we pas volgend jaar met deze werken starten”, deelt woordvoerder van AWV Jef Schoenmaekers mee.

De schermen aan Ekelenhoek worden geplaatst over een afstand van 750 meter. Ze zijn drie meter hoog en komen vlak naast de weg te staan. “Het bestek omvat overigens niet alleen de geluidsschermen maar ook de vernieuwing van de asfaltverharding tussen het kruispunt en de spoorwegbrug. Bij de heraanleg van de kruispunt is gewerkt met geluidsarm asfalt en dat zullen we ook doen bij het hele stuk tussen de N14 en spoorwegbrug, dat we opnieuw asfalteren. Alle offertes zijn intussen binnen. We verwachten op het einde van dit jaar de aannemer te kunnen gunnen. Dan heeft deze nog een zestal weken nodig om al het materiaal te bestellen en laten leveren. We voorzien dus te starten met de plaatsing in maart volgend jaar. Voor de zomer moet dit zeker rond zijn.” Voor de plaatsing van de geluidsschermen aan Ekelenhoek en de nieuwe asfaltlaag gaat het om een investering van zo’n 2,5 miljoen euro inclusief btw.

“Beloftes, infovergaderingen... Ik heb er ondertussen mijn buik vol van”, reageert bewoner van de Ekelenhoek Flor Jacobs. “Acht jaar geleden heb ik samen met enkele buren een petitie voor de komst van geluidswerende schermen opgestart. Dat leverde ons zo’n 700 handtekeningen op. We zijn nu jaren verder en nog steeds wordt ons geduld beproefd. De komst van de schermen wordt altijd maar uitgesteld. Je hoort vaak dat een kwestie van gewoonte is, maar het geluid komende van R6 is na al die jaren nog steeds storend. Tijdens de nacht sluit ik de ramen, anders doe ik geen oog toe. De opening van het nieuwe ziekenhuis langs de R6 heeft het er ook niet op verbeterd. Wat we nu kunnen doen? Op de tanden bijten en hopen dat de schermen er snel komen.”