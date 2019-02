Geen nieuw rijverbod voor autobestuurder TVDZM

05 februari 2019

15u17 0

Een autobestuurder uit Sint-Katelijne-Waver heeft geen nieuwe straf gekregen. De man werd enkele jaren geleden betrapt toen hij onder invloed van drugs reed. In 2016 kreeg hij een rijverbod en een geldboete met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Zo moest hij onder meer een begeleiding volgen voor zijn drugprobleem. “Alleen stuurde hij zijn kat naar het justitiehuis”, zei de openbaar aanklager op zitting. “Hierdoor werd meneer opnieuw gedagvaard.” Het parket eiste een nieuwe bestraffing. Het vorderde zowel een effectief rijverbod als een effectieve geldboete. De verdediging ontkende de feiten niet. Alleen ging het volgens de raadsvrouw van de chauffeur om een misverstand: “Hij dacht dat hij die begeleiding zelf moest opstarten. Iets wat hij ook effectief deed bij De Sleutel. Intussen heeft hij het traject afgelegd en is hij in begeleiding bij een psycholoog.” De voorwaarden gekoppeld aan zijn straf werden wel aangepast.