Gedaan met stockeren in oude hoeves MUSEUM 'T GROM HEEFT NIEUWE OPSLAGPLAATS DANKZIJ GEMEENTE ANTOON VERBEECK

04 april 2018

02u42 0 Sint-Katelijne-Waver Groente- en tuinbouwmuseum 't Grom beschikt voortaan over een groot museumdepot. Duizenden stukken krijgen er de komende maanden een plaatsje. 't Grom zet hiermee een grote stap richting het behalen van de erkenning tot regionaal museum in het Vlaamse erfgoedlandschap.

"Na bijna 12 jaar beschikken we nu eindelijk over een depot dat voldoet aan de meeste beheersvoorwaarden zoals een stabiele luchtvochtigheid, geen directe lichtinval, een evenwichtig klimaat, en een beveiligde omgeving. Momenteel worden onze collectiestukken bewaard in oude hoeves op onze site. Ze worden er niet goed afgeschermd, de luchtvochtigheid is er niet al te best en bovendien moeten we voor sommige stukken een steile zoldertrap nemen. We zetten dus een gigantische stap voorwaarts", zegt Maarten Jacobs, zegt directeur-conservator van 't Grom.





Museumstofzuiger

De komst van het depot heeft 't Grom te danken aan de inzet van de gemeente Sint-Katelijne-Waver, dat het depot van Wim Verhuur, achterbuur van het museum, gratis ter beschikking aan 't Grom. Het gemeentebestuur betaalt de huur. "Daarnaast investeerden zowel de gemeente als de voormalige erfgoeddienst van de provincie Antwerpen in de aankoop van onder andere professionele rekken, een museumstofzuiger en een fotohoek om onze depotwerking zo nog naar een niveau hoger te tillen. En tot slot staan ook onze Mechelse collega's van het museum Hof van Busleyden ons bij met raad en daad, want hun depotexperts adviseren ons over de nodige inrichting", legt Jacobs uit.





"De komende weken worden de rekken geplaatst en onderzoeken we welke stukken er naar het depot verhuizen. Het zal voornamelijk om klein werkgerei gaan, zoals spades en rugsproeiers. De komst van dit nieuwe depot is trouwens uitzonderlijk goed getimed, want we voeren momenteel een reorganisatie door van onze oude depotruimtes plus een waarderingstraject van de collectie. Zo'n waarderingstraject houdt in dat we erg streng gaan kijken op welke punten onze collectie tekorten toont, welke stukken nog ontbreken, en waar er te veel van is, dus welke stukken eigenlijk niet thuis horen in een museum dat gespecialiseerd is in het thema van de Mechelse groentestreek." Zo werken de vrijwilligers verder aan de droom om over enkele jaren erkend te worden als regionaal museum in het Vlaamse erfgoedlandschap.





"Godsgeschenk"

"We ontvangen bijna iedere dag van de week een school en werken samen met verenigingen en tuinders uit de buurt. Maar op het bijhouden van onze collectie hinken we nog enkele jaren achter. Deze nieuwe depotruimte is dan ook een godsgeschenk. Wanneer alles op punt staan, willen we binnen enkele jaren een erkenning tot regionaal museum in het Vlaamse erfgoedlandschap aanvragen."