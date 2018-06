Felix Brouwerslei wordt WK Red Devils-straat 14 juni 2018

De Felix Brouwerslei in Onze-Lieve-Vrouw-Waver draagt de komende voetbalgekke weken de naam 'WK Red Devils-straat'. De buren sloegen de handen in elkaar en versierden, net als tijdens het WK van 2014, hun straat met de Belgische driekleur en vlaggen van deelnemende landen. "Een aantal buren zijn met de aankleding gestart en zo werden er weer andere buren aangespoord om hun gevel te versieren. Het resultaat mag er zijn. Er zijn zelfs mensen die speciaal een kijkje komen nemen; de reacties zijn geweldig. Behalve een WK-straat hebben we ook een WK-lounge, waar buren gezellig de wedstrijden op tv kunnen volgen", zegt buurvrouw Heidi Hendrickx. (AVH)