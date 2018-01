Escape room motor van nieuwbouw voor scouts 02u45 0 Aerts Marc Jens De Lauw bij een scherm en een geluidsbox in de escape room. Sint-Katelijne-Waver Een deel van het Gidsenlokaal in de Erfstraat is omgevormd in een zogenaamde escape room. De opbrengst van het initiatief, op poten gezet door huidige en gewezen leiders van de jeugdbeweging, gaat naar Scouting Waver Bouwt.

Het thema van het spel draait, hoe kan het ook anders, rond de bouwplannen van het nieuwe scoutsgebouw in Wavervelden. "Deelnemers worden in onze escape room meegenomen in het verhaal van de oprichter van onze scoutsgroep, die de bouwplannen is kwijtgespeeld. Bedoeling is dat je binnen het uur de bouwplannen vindt en de kamer verlaat. Spelers moeten daar eerst vijftien raadsels voor oplossen", legt Pieterjan Jacobs uit.





Webcams

"Via webcams kunnen we de deelnemers volgen tijdens hun zoektocht en via een scherm in de kamer geven we tips. Vooraleer we van start zijn gegaan, heeft onze leidingploeg de kamer uitgetest", vervolgt Jacobs.





De escape room ging voor het eerst open op 23 december. Nog tot zeker eind volgende maand kan er gespeeld worden. "Eerst wilden we in januari stoppen, maar omdat de interesse blijft groeien, doen we volgende maand nog voort. De escape room is gebouwd voor vijf spelers, maar uitzonderlijk kunnen er ook zes personen deelnemen. Ondertussen zijn er al achttien groepen gepasseerd. De recordtijd staat momenteel op iets minder dan 30 minuten." Op de Facebookpagina 'Escape Room - Scouting Waver Bouwt' staat een link naar het deelnemersformulier. Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 euro. (AVH)