Ereburgemeester Vercammen op CD&V-lijst 30 juni 2018

Ereburgemeester Eddy Vercammen staat in oktober op de kieslijst van oppositiepartij CD&V. Vercammen zetelt momenteel met CD&V in de oppositie en wil met de christendemocraten opnieuw besturen. "Het was voor mij pijnlijk om zes jaren lang vanuit de oppositie te moeten aanschouwen hoe de veranderingen onze gemeente niet hebben verbeterd, integendeel. Ik ben daarom zeer fier dat onze partij terug uit de oppositie wil komen met een sterk, vernieuwend programma dat niet wil veranderen om te veranderen, maar dat gericht is op het verbeteren van onze gemeenschap. Ik heb daarom besloten om deze verkiezingslijst te steunen door mij aan te sluiten bij onze ervaren lijstduwers." (AVH)