Ereburgemeester Michel Van Dessel overleden

Ereburgemeester van Sint-Katelijne-Waver en erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Michel Van Dessel is zondag overleden.

Van Dessel werd 90. "De ouderdom had vat op hem. Michel was onlangs nog in het ziekenhuis opgenomen met een infectie op de longen", legt gemeenteraadslid en voormalig burgemeester van Sint-Katelijne-Waver Eddy Vercammen (CD&V) uit. "In 1976 werd hij de eerste burgemeester na de fusie tussen Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Michel was een kordate man die van aanpakken wist. Hij heeft zeker zijn strepen verdiend."





Officier in de Leopoldsorde

Van Dessel was de oudste zoon uit een tuindersgezin. In 1960 werd hij voorzitter van de lokale CVP-afdeling en elf jaar later zetelde hij als eerste schepen in de gemeenteraad. In 1976 werd hij burgemeester van de gemeente.





Van Dessel had toen al tien jaar carrière gemaakt als volksvertegenwoordiger, een rol die hij tot 1981 zou vervullen. In 1982 zette hij een punt achter zijn politieke loopbaan. Naast enkele lokale eretitels bracht die hem ook de titel van officier in de Leopoldsorde op.





Deze zaterdag om 10 uur vindt zijn afscheidsplechtigheid plaats in de Sint-Catharinakerk in het centrum.





