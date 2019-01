Ereburgemeester en ereschepen nemen mandaat niet op Wannes Vansina

02 januari 2019

16u29 0 Sint-Katelijne-Waver Tijdens een installatievergadering hebben de nieuwe gemeenteraadsleden van Sint-Katelijne-Waver vanavond de eed afgelegd. Opvallende afwezigen: ereburgemeester Eddy Vercammen en ereschepen Servaas De Vries. Zij nemen hun mandaat niet op.

Tijdens de plechtigheid in het gemeentehuis legden de gemeenteraadsleden de eed af in handen van voorzitter Jeroen Baeten (N-VA), de schepenen in handen van burgemeester Kristof Sels (N-VA). Die zal de gemeente de komende zes jaar besturen met CD&V in plaats van met Samen Anders. “Het bestuursakkoord is zo goed als afgerond, op enkele punten en komma’s na. We hopen het een van de dagen te kunnen voorstellen. Met de N-VA als belangrijkste factor blijven we inzetten op dezelfde kracht van verandering, maar we leggen ook een aantal andere accenten omdat we hebben bijgeleerd en onder impuls van CD&V, onder meer op het vlak van mobiliteit en participatie.”

Twee verkozenen kwamen niet opdagen: Eddy Vercammen (65, CD&V) en Servaas De Vries (67, sp.a). Zij raakten verkozen, maar zullen niet zetelen. “Ik heb 36 jaar gezeteld, laat het nu maar aan de jongeren. Er zijn andere dingen in het leven dan politiek”, zegt Vercammen, die 11 jaar burgemeester en 19 jaar schepen was. Sarah De Keyzer neemt zijn plaats in. Kiezersbedrog? “Nee. Ik heb altijd gezegd dat ik niet meer zou meedoen.” Ook Servaas De Vries (sp.a/Samen Anders, 67) zal niet meer zetelen. “Ik heb dertig jaar gezeteld, waarvan 12 als schepen. Gezien mijn leeftijd geef ik graag de fakkel door.” Ook hij vindt niet dat hij de mensen die op hem hebben gestemd, teleurstelt. “Ik was maar lijstduwer.” De Vries wordt opgevolgd door Annelies Bal.