En dan is alle regenwater op Proefstation Groenteteelt moet overschakelen op leidingwater ANTOON VERBEECK

18 juli 2018

02u40 0 Sint-Katelijne-Waver Het Proefstation van de Groenteteelt langs de Duffelsesteenweg is noodgedwongen overgeschakeld van regen- op leidingwater. De boosdoener: de aanhoudende droogte. Het Proefstation zal nu onderzoeken hoe het de tuinbouwsector kan helpen in deze droge periode.

Het Proefstation van de Groenteteelt slaat zo'n 8.000 kubieke meter regenwater op in een bassin. Op maandag besloot het om, nu al het regenwater zo goed als op is, over te schakelen op leidingwater. "Vorig jaar dienden we dezelfde maatregel te nemen, ook omwille van de droogte. Een achttal jaren geleden maakten we het ook al mee. Dit is heel uitzonderlijk", zegt Els Berckmoes, water-onderzoeker van het Proefstation voor de Groenteteelt. "De laatste meter regenwater kan niet gebruikt worden omdat het water te warm is en er te veel vuil in zit. En dus is er voor de praktijkbedrijven en de andere glastuinbouwers geen andere mogelijkheid dan over te schakelen op alternatieve bronnen, zoals grond- en leidingwater. In het geval dat leidingwater gebruikt wordt, brengt dit een enorm kostenplaatje met zich mee. De meerkost vorig jaar ten gevolge van het tekort aan hemelwater zal voor het Proefstation rond de 10.000 euro schommelen."





Waterverbruik

Net omdat het zo'n groot bassin regenwater ter beschikking heeft, zijn er in het Proefstation tot op heden nog geen groenten verloren gegaan. Dat willen ze ook zo houden. "Voor de serre, een totaal van 0,9 hectare teeltoppervlakte, verbruiken we nu dagelijks zo'n 55 kubieke meter vers water. Gemiddeld per dag verbruiken we voor onze vollegrondspercelen nog eens zo'n 35 kubieke meter. Onze tomatenteelten op substraat gieten we op jaarbasis met zo'n 1.200 liter water per vierkante meter. Ons waterverbruik verschilt van jaar tot jaar, naargelang de aanliggende teelten. Omdat we verschillende proefopzetten hebben voor diverse projecten of bedrijven, moeten we ervoor zorgen dat de planten het redden."





Nieuwe technieken uittesten

"De glastuinbouwsector doet alle moeite om het regenwater optimaal op te vangen en te stockeren. Maar tegen een lange droogte is ook hun buffer niet opgewassen. Soms omdat hun bassin niet groot genoeg is, maar vaak ook omdat er opgevangen regenwater verloren gaat: door verdamping tijdens warme dagen of overloop bij langdurige regenperiodes", weet gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V). "De praktijkbedrijven van de provincie Antwerpen, waaronder het Proefstation, bekijken daarom waar het nog efficiënter kan en testen nieuwe technieken uit. Als bewezen is dat deze een verschil kunnen betekenen, kunnen ook glastuinbouwers ermee aan de slag gaan. Zo besparen we hen onnodige investeringen."