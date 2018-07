Elzestraat Midzomert met BBQ en optredens 31 juli 2018

De Landelijke Gilde van de Elzestraat organiseert op 4 augustus een nieuwe editie van Elzestraat Midzomert. In de namiddag kan je vanaf 15.30 uur genieten van een barbecue. 's Avonds worden de tafels en stoelen aan de kant geschoven en wordt er gefeest. Zo komt De Elzestraatse Line Dance Groep langs, net als Silke Mastbooms en de coverband Bar Clochard. De toegang tot de optredens is gratis. Nadien is er nog een afterparty. De feestlocatie is in het landbouwbedrijf van Bert De Keyser in de Walemstraat 143. Bezoekers kunnen hun wagen kwijt op de autoparking langs Keizerstraat. (AVH)