Drukbezochte sporthal Bruultjeshoek breidt uit EERSTE STEEN WORDT NOG DIT JAAR GELEGD ANTOON VERBEECK

16 juli 2018

02u32 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver krijgt van Sport Vlaanderen een subsidie van 172.000 euro voor de uitbreiding van sporthal Bruultjeshoek en de aanleg van onder meer een voetbalveld en een BMX-parcours. Normaal gezien kunnen de werken nog dit jaar starten.

"Sporthal Bruultjeshoek, in de kern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, is drukbezet. De voorbije jaren stelden we een gebrek aan kleedkamers vast. Daarnaast groeide de vraag naar dansruimte en een plek voor andere sporten. Een aanpassing drong zich op", legt schepen van Patrimonium Ronny Slootmans (Samen Anders) uit. "We zullen het kleine zaaltje naast de cafetaria, dat al gebruikt werd voor danslessen, vergroten en verhogen, zodat dit een volwaardige sportzaal wordt, voornamelijk voor dansers. De vernieuwde zaal krijgt ook een raam waardoor er een natuurlijke lichtinval is. Aan de sporthal komen ook vijf nieuwe kleedkamers, plus twee voor scheidsrechters."





De gemeente wil nog verder gaan met de site aan Bruultjeshoek. Daarom keurde het gemeentebestuur vorig jaar het nieuwe RUP Bruultjeshoek goed, wat ook kansen biedt voor de nieuwbouw van Scouts Roeland en Gidsen Sint-Lucia.





BMX-parcours

"We willen van Bruultjeshoek een echt sport- en recreatiedomein maken", stelt burgemeester en schepen van Sport Kristof Sels. "We zullen er daarom een voetbalveld, een Finse piste, een BMX-parcours, een strand- en grasvolleybalterrein aanleggen. We voorzien ook een avontuurlijk speelterrein, vlak aan de nieuwbouw van Scouts Roeland en Gidsen Sint-Lucia."





Niet alleen is het domein een meerwaarde voor Scouts Roeland en Gidsen Sint-Lucia, ook de voetbal- en volleybalclub zullen er gebruik van kunnen maken. Het domein is toegankelijk voor iedereen. Wanneer je kind in de sporthal dansles aan het volgen is, kan je dus een rondje gaan lopen. Langs de wandelpaden die het domein doorkruisen, komen er ook beweeg- en fitnesstoestellen."





Subsidie

Het domein wordt aangelegd op het binnengebied aan de sporthal. De gronden zijn al in handen van de gemeente. De zoektocht naar aannemers is ondertussen gestart.





"Hopelijk kunnen de werken aan de sporthal dit najaar nog starten. Ook voor het sport- en recreatiedomein willen we de werken zo snel mogelijk aanvatten. We zullen in eerste instantie al de parking uitbreiden", verduidelijkt Sels. Het gemeentebestuur trekt 736.045 euro uit voor de werken aan site Bruultjeshoek. Sport Vlaanderen doet hier een subsidie van 172.235 euro bovenop.