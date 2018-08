Drie woningen onbewoonbaar na brand 06 augustus 2018

02u28 0 Sint-Katelijne-Waver Drie woningen langs de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard, nadat ze op zaterdag werden getroffen door een brand. Het ontstaan van de brand zou te wijten zijn aan een technisch defect in één van de woningen. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond omstreeks 17 uur aan de achterkant van de woning. Het waren buren die de brand hadden opgemerkt. "Mijn dochter had de rook opgemerkt. We dachten eerst dat het om een barbecue ging. Toen de rook alsmaar dikker werd, hebben we de hulpdiensten ingelicht en zijn we bij de buren van de woning gaan aankloppen. In het huis waar de brand was ontstaan, deed niemand de deuren open. Eén buurman was wel aanwezig in zijn woonst. We konden hem net op tijd waarschuwen, want het vuur had ondertussen de achterkant van zijn woning bereikt", legt Jef Van Herck uit.





Accidenteel

De brandweer van hulpverleningszone Rivierenland had zijn handen vol met de brand en ging zowel aan de achter- als voorkant van de woningen de strijd met de vlammen aan. Vooral de achtergebouwen van twee van de drie woningen moesten eraan geloven. De derde woonst liep voornamelijk rook- en waterschade op. "De oorzaak van de brand is accidenteel. We vermoeden dat het om een technische storing in de woning gaat. Gelukkig vielen er geen gewonden. De woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Later zal moeten blijken of de bewoners nog kunnen terugkeren. Ze vinden momenteel onderdak bij familieleden", weet William De Ley, korpschef van politiezone Bodukap. (AVH)