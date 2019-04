Drie rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen TVDZM

02 april 2019

10u00 0

De politiezone Bodukap heeft drie rijbewijzen ingetrokken. De bestuurders waren allen onder invloed van alcohol. In totaal werden er 562 autobestuurders gecontroleerd. Ze moesten allen een ademtest afleggen. Naast de drie autobestuurders die hun rijbewijs voor vijftien dagen verloren, moesten nog vier anderen hun rijbewijs inleveren. Zij deden dat voor drie uur. Tot slot moeste de politie ook nog drie proces-verbalen uitschrijven. “Een bestuurder was niet in orde met zijn technische keuring, de andere reed rond met een voertuig dat niet verzekerd was”, klinkt het bij de politiezone. “Tot slot kreeg een chauffeur nog een pv omdat hij zijn kind niet had vastgezet in zijn voertuig.”