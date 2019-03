Drie Katelijnse liberalen op kieslijsten van 26 mei Antoon Verbeeck

12 maart 2019

Op de Open Vld-lijsten voor de parlementsverkiezingen staan drie Katelijnse liberalen. Tom Ongena wordt eerste opvolger voor het Vlaams Parlement, Ronny Slootmans staat op de dertiende plaats van de Kamerlijst van Open Vld en Lore Roelandts vind je terug op plaats 24 van de kieslijst voor het Vlaams Parlement. Met haar 21 jaar is Roelandts de jongste Open Vld-kandidaat op 26 mei in onze provincie. “Met dit sterke Katelijnse blauwe trio doen we onze duit in het zakje,” zegt een tevreden voorzitter Guy Henderickx. “Ik ben ervan overtuigd dat we op 26 mei opnieuw sterk zullen scoren in onze gemeente en daarmee onze partij in de hele provincie een duw in de rug geven.”