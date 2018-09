Dorpspomp hersteld (maar pompt niet) 05 september 2018

De 150 jaar oude dorpspomp in het Dorp van Onze-Lieve-Vrouw-Waver onderging de voorbije maanden een grondige renovatie. Op zaterdag 8 september om 11.30 uur wordt de in ere herstelde pomp feestelijk ingehuldigd





Een gespecialiseerde firma startte half februari met de restauratiewerken en deze zijn nu voltooid. De eerste grote beschadigingen aan de pomp kwamen er tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen verdwaalde kogels de pomp troffen. Nadien bleek de tand des tijds ongenadig en een grondige restauratie drong zich op.





Het historische en beschermde pompmechanisme bleef bewaard en werd niet vervangen door een moderner systeem dat water kan oppompen. De dorpspomp zal anno 2018 dus niet opnieuw water oppompen. Naar aanleiding van de restauratie heeft Staf Bleeckx, onder meer lid van de erfgoedraad en het Jozef van Rompay-Davidsfondsgenootschap, een kleine publicatie gemaakt over de Waverse dorpspomp. Hij stelt deze voor tijdens de inhuldiging. De brochure is nadien te verkrijgen op het gemeentehuis. (AVH)