Donna gaat voor kroontje van Miss België Laatste kandidate uit Mechelse regio Antoon Verbeeck

05 november 2018

11u51 17 Sint-Katelijne-Waver De 23-jarige Donna De Graef uit de Elzestraat maakt kans op het kroontje van Miss België 2019. De schoonheidsspecialiste schopte het tot in de finale, die zal plaatsvinden op zaterdag 12 januari 2019 in het Plopsa Theater in De Panne. Donna is de enige finaliste uit onze regio.

“Ik heb me in een impulsieve bui ingeschreven voor de wedstrijd. Miss België worden is geen kinderdroom, maar ik had zin in een uitdaging. Hoe verder ik in de wedstrijd geraak, hoe meer zin ik krijg en geloof dat de titel van Miss België echt bij me past. Ik hou van sociale contacten, wil mijn land vertegenwoordigen en ben wel fan van de rode loper ”, lacht Donna.

Behalve haar zaak Gold by Donna, helpt de finaliste mee in het vleesbedrijf van haar ouders. En dat heeft zo zijn voordelen tijdens deze wedstrijd. “Mijn ouders en ikzelf hebben de klanten aangespoord om op mij te stemmen. Dankzij hun steun kon ik alvast de publieksprijs van Miss Antwerpen, en de bijbehorende brommer binnenrijven. In het begin waren mijn ouders niet te enthousiast over mijn deelname, maar nu hebben ze de smaak te pakken. Ze zijn heel fier en ik krijg hun volle steun.”

Voor Donna is het haar laatste kans om de titel te winnen. De maximumleeftijd om deel te kunnen nemen ligt namelijk op 25 jaar. In bepaalde media wordt ze alvast tot de favorieten gerekend. “Heel onverwacht. Ach, we zien wel hoe dit afloopt. Ik concentreer me nu volop op de trainingen die we van de organisatie krijgen en schaaf geregeld mijn Frans bij”, klinkt het. Stemmen op Donna doe je via sms. Meer info op www.missbelgium.be