Documentatiecentrum verhuist naar Raadhuis 15 februari 2018

Het gemeentelijk documentatiecentrum van Erf en Heem vzw verhuist volgende maand naar het Raadhuis in hartje Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De huidige locatie aan de Borgersteinlei is verouderd en wordt bovendien door de gemeente verkocht. Het gemeentebestuur verzekert dat verenigingen nog steeds kunnen vergaderen in het Raadhuis.

De vzw zal niet alles naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver verhuizen, alleen de documentatie over de gemeente, buurgemeenten en de stad Mechelen. Een deel van de verzameling verhuist naar 't Grom en wordt op het einde van deze maand verkocht. Op 15 maart staat de eerste verhuisdag gepland. "Op 1 mei willen we het documentatiecentrum in het Raadhuis openen", zegt Willy Van Hoof van Erf en Heem.





Tevreden

"De gemeente heeft ons het gelijkvloers, de eerste verdieping en een deel van de tweede verdieping van het gebouw toegewezen. Wij zijn hier zeer tevreden mee, want aan het huidige documentatiecentrum dient er geregeld oplapwerk te gebeuren." Het schoolmuseum en het Klasje van Toen zal waarschijnlijk in het najaar de Borgersteinlei voor een nieuwe locatie inruilen. "Eens de scouts en gidsen zijn verhuisd naar hun nieuwbouw, zullen wij het gidsenlokaal in Onze-Lieve-Vrouw-Waver opknappen en krijgt het Klasje van Toen daar zijn plaats. We nemen de erfpacht van het lokaal over van de kerkfabriek", aldus schepen van Patrimonium Ronny Slootmans (Samen Anders).





De verhuis van het documentatiecentrum is volgens Eric Janssens van oppositiepartij CD&V nadelig voor andere verenigingen. "Tot nu toe konden de verenigingen in de raadzaal en de cultuurzolder van het Raadhuis terecht. Nu zou dit enkel nog op zolder kunnen, maar die is niet zo heel groot. De raadzaal heeft nochtans de nodige uitstraling voor het houden van recepties, vergaderingen, tentoonstellingen", klinkt het. "De zolder is ongeveer even groot als de eerste verdieping en is dus zeker geschikt voor vergaderingen", reageert Slootmans. "De verenigingen kunnen trouwens ook een activiteit organiseren in school Vinkenhof of in een leegstaand appartement van sporthal Bruultjeshoek, waar er bijkomende vergaderruimten werden gecreëerd."