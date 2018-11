Dikke truiendag voor goed doel in Sint-Ursula-Instituut Antoon Verbeeck

29 november 2018

15u51 1

In het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver staat alles in het teken van de Warmste Week. De leerlingenraad organiseerde donderdag dikke truiendagen en verkocht tijdens de middagpauze eten en drinken op de speelplaats. Ook het kerstcafé van 21 december zal in het teken staan van de Warmste Week. De opbrengst van dit alles gaat naar vzw Siddartha uit Tremelo, dat opvang en begeleiding biedt aan volwassenen met een mentale beperking. De leerlingen en leerlingenraad spendeerden twee woensdagnamiddagen bij de vzw om samen met bewoners wafels en koeken te bakken. De bewoners kwamen mee hun producten op school verkopen.