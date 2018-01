Dieven stelen laptops en fototoestellen in school 02u48 0

In de Generaal Deschachtstraat hebben inbrekers in de kleuter- en lagere school Sint-Katarina laptops en fototoestellen gestolen.





De diefstal is gistervoormiddag opgemerkt. Speurders van politiezone Bodukap troffen nergens inbraaksporen aan. Hoe de daders zijn binnen geraakt, is nog niet geweten. Mogelijk lieten ze zich 's avonds insluiten.





De dieven hebben elk lokaal van de school doorzocht en alle kasten zijn leeggehaald. Ze bezochten ook de lerarenkamer. Daar zijn plastic dozen leeggemaakt en meegenomen. Wellicht zijn die gebruikt om er de buit mee te vervoeren.





Tot slot hebben de boeven geprobeerd in te breken in de kinderkribbe naast de school. Wellicht zijn ze geschrokken door het alarm op de deur en sloegen ze op de vlucht.





De lessen konden gisteren gewoon doorgaan. De inbraak is besproken in de lessen.





De daders zijn voorlopig nog spoorloos. De politie is een onderzoek opgestart. (TVDZM)