Dienst Vrije Tijd leert inwoners gezond koken 06 augustus 2018

02u28 0 Sint-Katelijne-Waver De gemeentelijke dienst Vrije Tijd organiseert dit najaar vier workshops over gezond koken. Het werkt hiervoor samen met 'Dieetvoeding'.

Zij werken rond gezond koken op een eenvoudige en budgetvriendelijke manier. De eerste workshop is op dinsdag 11 september in de refter van Dijkstein en draait rond prijsbewust koken. Zaterdag 6 oktober is er de workshop Gezonde Brooddoos in de refter van GLOC. Workshop Koken met seizoenen vindt plaats op maandag 12 november. Hoe je een winterse maaltijdsoep moet maken leer je op woensdag 12 december.





20 euro

Deze laatste twee workshops vinden plaats in de refter van Dijkstein. De kostprijs per workshop bedraagt 20 euro. De inschrijven, die via de dienst verlopen, zijn ondertussen gestart. (AVH)