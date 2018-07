Deze zwemvijver is 'van den hond' 16 juli 2018

02u31 0 Sint-Katelijne-Waver "Wat een plek voor honden!" Michel Vandenbosch van Gaia en tal van baasjes zijn dolgelukkig met de opening van een hondenweide mét zwemvijver in Elzestraat.

De hondenlosloopzone werd ingericht nabij het Sint-Michielskasteel. Volgens schepen van Dierenwelzijn An Coen (N-VA) was daar echt nood aan. "Er komen er nog, maar de locaties liggen nog niet vast." De weide kreeg de vorm van een hondenpoot, maar vooral de zwemvijver springt in het oog.





"Nergens mag je hond nog zwemmen, of je moet al een stukje Heindonk afhuren. Vandaar", zegt Inès Tanghe, dierenwelzijnsambtenaar van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Een filter zorgt ervoor dat het water altijd proper en gezond blijft. Verder zijn er een zandpartij om goed te kunnen rollebollen en rioolbuizen om lekker in te spelen. Maar vooral de vijver viel in de smaak bij de vele viervoeters die aanwezig waren bij de opening. Zo ook de Argentijnse dog Indy. "We kwamen hier sowieso al wandelen, deze weide maakt het helemaal ideaal", lacht baasje Nathalie De Belder. Michel Vandenbosch genoot. "Hier zie je dat een schepen van Dierenwelzijn écht het verschil kan maken." Intussen wordt gewerkt aan de renovatie van het Sint-Michielskasteel. Een concessiehouder voor de uitbating werd intussen gevonden.





(WVK)