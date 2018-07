Dertigers betrapt met een kilo cannabis in auto 20 juli 2018

De politiezone van Bodukap heeft in Sint-Katelijne-Waver twee mannen opgepakt. De twee waren in het bezit van een kilogram cannabis. Afgelopen woensdag werd er 's ochtends een voertuig tegengehouden naar aanleiding van een verkeersovertreding. "De wagen werd doorzocht en de agenten troffen de cannabis aan", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "De drugs, die verstopt zat in de auto, werd in beslag genomen. De twee werden vervolgens meegenomen voor verhoor bij de politie." Het zou gaan om twee dertigers uit het Mechelse. In de loop van donderdag werden beiden voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. "Die besloot om beiden aan te houden", besluit parketwoordvoerster Claessens. Beide dertigers werden opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Nu dinsdag zullen ze voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt over hun verdere aanhouding moeten beslissen. Beide mannen zouden geen onbekenden zijn voor het gerecht en politie.





