Dertiger die vorige vrijdag escorte neerstak moet maand langer in cel blijven Politie vond gevluchte dader in huis van zijn vader Tim Van der Zeypen

12 maart 2019

14u50 0 Sint-Katelijne-Waver De raadkamer in Mechelen heeft dinsdagochtend de aanhouding van Jelle V.B. (30) uit Sint-Katelijne-Waver bevestigd. Afgelopen weekend haalde hij zo’n vijf keer uit met een mes naar een escorte (30). Die raakte ernstig gewond maar is buiten levensgevaar. De dertiger zal nog zeker een maand langer in de cel moeten blijven.

De dertiger zit sinds zaterdagavond in de gevangenis van Mechelen. Zo’n 24 uur eerder stak hij een escorte een vijftal keer met een mes. De vrouw raakte gewond aan het hoofd, schouders, rug en arm. De vrouw kon ontsnappen en sloeg op de vlucht. Wat verder werd ze aangetroffen. Ze kreeg de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Poging moord

De dertiger en de escorte hadden kort voor de feiten afgesproken en hebben ook seks gehad. Na de steekpartij sloeg hij op de vlucht richting Mechelen. Daar zocht hij onderdak bij zijn vader. Het was ook daar dat de politie hem uiteindelijk kon inrekenen. Zaterdag werd hij voor de onderzoeksrechter gebracht en werd V.B. officieel in verdenking gesteld voor poging moord.

Teneergeslagen

Vanochtend moest de dertiger voor de raadkamer verschijnen. Naar verluidt liet hij een teneergeslagen indruk. Zijn raadsman Yves Vekemans wilde wegens de gevoeligheid van de zaak voorlopig nog geen commentaar kwijt. “Het onderzoek is volop bezig. Niet alles is momenteel al uitgeklaard”, klonk het bij de strafpleiter.

Motief onbekend

Ook over het motief is momenteel nog niets bekend. Volgens zowel het parket als de advocaat maakt ook dat nog deel uit van verder onderzoek. Wel is duidelijk dat de man en de escorte elkaar al langer kenden dan afgelopen vrijdag. “Het was niet de eerste keer dat ze contact hadden. Ze hebben in het verleden ook al met elkaar afgesproken”, liet het parket eerder al weten.

Bekend bij gerecht

Bovendien is de man ook geen onbekende voor politie en gerecht. Volgens onze informatie beschikt de man wel nog over een blanco strafregister maar werd hij wel al genoemd in enkele strafdossiers omtrent geweldsdelicten. Volgens zijn buren was V.B. een asociaal persoon die enkele maanden geleden een pc- en vapewinkel opende in het centrum van Sint-Katelijne-Waver.

“Onze buurman knikte hooguit eens of zei een stille ‘goeiedag’ als antwoord op onze groet”, vertelden de buren eerder. “Wanneer hij op straat stond, kon hij je ook blijven aanstaren zonder een woord te zeggen.”

Volgende maand zal de dertiger opnieuw voor de raadkamer moeten verschijnen. Tot die tijd zal V.B. al zeker in de cel zitten. De escorte is intussen aan de beterhand. Ook zij kon al worden verhoord.