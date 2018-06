Dertien nieuwe fietsstraten op komst 29 juni 2018

Begin deze week is het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver gestart met het aanbrengen van de verkeerssignalisatie in dertien fietsstraten. In een fietsstraat geniet de fiets een bevoorrechte positie. De fietser mag de volledige breedte van de rijbaan gebruiken, of de helft ervan indien het een rijbaan is met tweerichtingsverkeer. In een fietsstraat mogen motorvoertuigen de fietsers niet inhalen en de snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur. In Sint-Katelijne-Waver waren er al twee fietsstraten, de Rozenlaan en de IJzerensteinlei. Daar komen er nu dertien bij: Albertstraat, Vossevelden, Bosveld, Patersweg, Schrans, Vinkenhofstraat, Efstraat, Boterhoek, Lemenhoekstraat, Spie, Hoogstraat, Kegelslei en Oudestraat. (AVH)