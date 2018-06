Dealer moet zich laten behandelen voor drugsprobleem 08 juni 2018

De rechter in Mechelen heeft Sam A. (35) uit Sint-Katelijne-Waver schuldig bevonden aan drugsbezit -en handel. De dertiger kreeg twaalf maanden cel met probatie-uitstel. Hij kreeg we voorwaarden gekoppeld aan die straf. Zo moet hij zich residentieel laten opnemen en laten behandelen voor zijn drugsproblematiek.





De drugs werd gevonden tijdens een huiszoeking in het kader van een poging doodslag begin 2018. Het ging om speed, cannabis en GHB. Buiten de GHB was alles naar eigen zeggen voor eigen gebruik. Het was niet de eerste keer dat de dertiger in aanraking kwam met het gerecht. Een half jaar voordat deze feiten aan het licht kwamen, werd hij voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. De beklaagde moet verder ook nog een geldboete van 8.000 euro betalen, waarvan de helft effectief.





(TVDZM)