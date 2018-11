De Vijfhoek en Bar Oliva nieuwkomers in GaultMillau Antoon Verbeeck

05 november 2018

19u26 0 Sint-Katelijne-Waver Twee restaurants uit Sint-Katelijne-Waver zijn nieuw in de GaultMillau Gids 2019: De Vijfhoek en Bar Oliva. Centpourcent is opnieuw opgenomen.

Café De Vijfhoek in Sint-Katelijne-Waver haalde 13,5 op 20, de hoogste score van de nieuwkomers in onze regio. “Als ik zie tussen welke namen we allemaal staan, dan zijn wij een buitenbeentje”, zegt chef Kenny Bernaerts. “Mijn ouders Swa en Rita namen 25 jaar geleden de zaak over, toen nog een bruine kroeg. In 2008 kwam het idee om de drankenkaart uit te breiden met enkele snacks, zoals een dagsoep of koninginnenhapje. Twee jaar geleden ben ik mee in de keuken gaan staan.” Geen slechte zet. Kenny stond ook al in de keuken van sterrenchefs Gordon Ramsay, Sergio Herman en Yves Mattagne. “Deze score komt niet onverwachts. Dit bewijst dat we op de goede weg zijn”, klinkt het.

Nog een nieuweling in de gids is Bar Oliva op de Markt. “We zijn nu zes maanden oud en hebben een heel jong team. De oudste is er net 25. Toch is dit geen verrassing. We wisten dat we goed bezig waren”, aldus de 23-jarige zaakvoerder en chef Kristof Deflo. De zaak kreeg een score van 12. Centpourcent ontving 15 op 20.