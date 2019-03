Curieus Katelijne wil voedselverspilling in gemeente tegengaan en gooit sterrenchef in de strijd Antoon Verbeeck

12 maart 2019

18u45 0 Sint-Katelijne-Waver De sociaal-culturele vereniging Curieus Katelijne geeft deze maand het startschot van een reeks duurzame initiatieven in Sint-Katelijne-Waver. Een workshop bij een sterrenrestaurant staat al gepland, eten delen via een app en de komst van een publieke ijskast met restjes van burgers behoren tot de ideeën, Bewust omgaan met voedsel én de burgers samenbrengen is het doel.

Op 25 maart organiseert Curieus Katelijne een eerste activiteit in sterrenrestaurant Centpourcent langs de Antwerpsesteenweg. Chef Axel Colonna-Cesari toont dan hoe hij omgaat met de voedselrestjes in zijn keuken. De vijftien beschikbare plaatsjes voor deze ‘zero-waste’ workshop waren in geen tijd ingevuld, maar geen nood: initiatiefnemers Katrien Willems en Marijke Vertommen van Curieus Katelijne broeden nog op enkele duurzame initiatieven. “Mijn ouders zijn zelf actief in de landbouwsector en telen tomaten”, vertelt Marijke. “Als ik zie hoeveel misvormde tomaten niet goed genoeg zijn voor onze supermarkten, vind ik dat we dringend moeten laten zien dat het ook anders kan. Er zijn al zovele projecten rond misvormde groenten, deze willen we meer in de kijker zetten.”

Weggeefijskast

“Met de zero-waste workshop bij Centpourcent willen we alvast ons eerste steentje bijdragen aan een meer duurzame voedselketen”, vult Katrien aan. “Maar we hebben nog een lijst vol ideeën. Hopelijk kunnen we deze binnenkort voorleggen bij de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente. Zo zijn we bijvoorbeeld voorstander van een publieke weggeefijskast, waar je als burger de overschot van een maaltijd kwijt kan en je er een medeburger een plezier mee kan doen. De app Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor buurtbewoners, is reeds actief in onze gemeente en volgens ons ideaal om etensrestjes te delen. Wie te veel avondeten heeft gemaakt, kan zo via de het netwerk iemand vinden die wel trek heeft in de overschot. Niet alleen duurzaam, maar ook verbindend. De mensen delen hun eten en leren op die manier hun buur kennen.”

Sterrenchef

De initiatieven van Katrien en Marijke krijgen alvast de volle steun van de sterrenchef. “Met deze workshop wil ik laten zien hoe je op soms originele wijze een volwaardig driegangenmenu kan klaarmaken zonder ook maar iets verloren te laten gaan. Zelf streef ik ook naar een restjesloze keuken. Zo zijn schillen van rode biet ideaal om een bouillon van te trekken, of kan je met een overschot van basilicum een heerlijke mayonaise maken”, aldus Axel.

“We zijn alvast heel tevreden dat we met Axel Colonna-Cesari een klepper van formaat hebben om ons nieuwe werkingsjaar te starten. Wordt de workshop positief onthaald door de deelnemers, dan volgt er in het najaar waarschijnlijk een nieuwe. Maar we hebben nog heel wat op stapel staan de komende maanden, deze zero-waste workshop is slechts het tipje van de ijsberg”, besluiten Marijke en Katrien.