Conservatorium viert vijftigste verjaardag met voorstelling 03 februari 2018

Het is dit jaar exact een halve eeuw geleden dat het Stedelijk Conservatorium Mechelen een filiaal opende in Sint-Katelijne-Waver en dat wordt dit weekend gevierd. Onder de naam 'De Wavertjeskrant' worden twee voorstellingen opgevoerd in de Sint-Ceciliazaal van het Ursulineninstituut.





"Het filiaal in onze gemeente heeft ruim tweehonderd leerlingen", vertelt schepen van Cultuur Ronny Slootmans (Samen Anders). "Heel populair is bijvoorbeeld de opleiding notenleer. Vandaar stromen de jongeren dan door naar onze muziekverenigingen. " In 1968 zag niet alleen het conservatorium-filiaal in Sint-Katelijne-Waver het levenslicht, de wereld maakte in dat jaar ook kennis met 'De Fabeltjeskrant'. "Daarom werd dit kinderprogramma het thema voor het verjaardagsconcert. Het wordt een voorstelling vol muziek, woord en dans. Nadien heffen we samen het glas op vijftig jaar conservatorium tijdens een feestelijke receptie." De voorstelling op zaterdag start om 19.30 uur, die van zondag om 15 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop bij het secretariaat van het Conservatorium, in het gemeentehuis en in de bibliotheek. (AVH)