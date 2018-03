Clementine is 1.000ste inwoner van Sint-Elisabeth 23 maart 2018

Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth ontving gisteren de 1.000ste bewoner sinds de opening van het huidige gebouw in 1985. De 95-jarige Clementine Roelandts werd verwelkomd door Koen Anciaux, de voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland en de ondervoorzitter Detty Vercraeye, OCMW-voorzitter van Sint-Katelijne-Waver.





Nieuwe gezichten

"Het is toch nog echt wennen. Iedereen is wel vriendelijk maar al die nieuwe gezichten. Het is veel ineens", vertelt de Mechelse senior. Op de site van Sint-Elisabeth zijn er momenteel bouwwerken aan de gang. Clementine zal begin volgend jaar, net als haar 92 medebewoners, haar intrek nemen in één van de nieuwe woonruimtes. "Wij hopen dat mevrouw Roelandts zich in Sint Elisabeth vlug thuis zal voelen", aldus Vercraeye. (AVH)