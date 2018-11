Christiane haakte al 1.000 knuffels voor dementerenden. En of die daar tevreden mee zijn! Wannes Vansina

12 november 2018

14u06 0 Sint-Katelijne-Waver Meer dan duizend! Zoveel Vinnie de Vis-knuffels heeft Christiane Van Espen (66) uit Sint-Katelijne-Waver op een jaar tijd gemaakt. Ze wil zich nu meer toeleggen op het uitdelen ervan. “Veel dementerenden geven mij spontaan een kus.”

De Vinnie de Vis-knuffel werd bedacht voor Anne Verledens uit Antwerpen, vanuit een behoefte om met een persoonlijke knuffel te communiceren met mensen die in het laatste stadium van dementie zijn. Op 21 september deelden hethuisvandeMens en S-Plus de eerste duizend exemplaren uit in deelnemende woonzorgcentra. De knuffels worden gemaakt door vrijwilligers, onder meer Christiane. “Vader is zwaar dement gestorven en had hier zeker iets aan gehad”, luidt haar motivatie. Op een jaar tijd heeft ze intussen meer dan duizend Vinnie de Vis-knuffels gehaakt, tijd om wat gas terug te nemen. “Het is niet meer nodig om tegen 200 per uur te haken. We hebben er voorlopig genoeg. Ik stop niet, maar ik ga er geen vijf per dag meer maken”, lacht ze. In de plaats daarvan trekt ze naar woonzorgcentra om haar popjes uit te delen. “In het Mechelse zijn er nu een kleine 300 uitgedeeld. Ik ga naar de rusthuizen die we nog niet hebben bereikt.” Ze doet het met veel plezier. “Verschillende ouderen hebben mij spontaan een kus gegeven. Dat ze zo reageren, is toch een teken dat ze er gelukkig mee zijn.” De initiatiefnemers willen het project binnenkort uitbreiden naar de thuiszorg en thuisverpleging. Ook personen met een beperking zouden volgens Christiane gebaat zijn met het popje. “Ik heb eens eentje gegeven aan een zware autist en die gaat er zelfs mee in bad.”

https://www.vinniedevisknuffel.be/