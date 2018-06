CD&V zet onervaren kandidaten bovenaan lijst 20 juni 2018

Oppositiepartij CD&V heeft de eerste drie plaatsen van haar verkiezingslijst ingevuld met kandidaten die nog geen politieke ervaring hebben. "Hiermee kiezen we resoluut voor de vernieuwing", aldus de partij. Lijsttrekker is Sylke Pex, moeder van twee opgroeiende tieners en weduwe van 45 jaar. Pex woont in de woonkern Pasbrug-Nieuwendijk en is actief in verschillende verenigingen in de gemeente. Nummer twee is Sven Verelst, een verzekeringsmakelaar van 36 jaar. Hij is verzekeringsmakelaar en heel actief in het sportverenigingsleven. Sarah De Keyser, leerkracht godsdienst in het Sint-Ursula-Instituut en oud-leider van Gidsen Sint-Katrien, neemt de derde plaats in.





(AVH)