Campus De Nayer eerste Antwerpse hogeschool die opleiding Voertuigtechnieken aanbiedt

30 januari 2019

Vanaf september 2019 biedt de Thomas More-hogeschool op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, als eerste hogeschool van de provincie, de opleiding Voertuigtechnieken aan. Het is één van de vijftien nieuwe graduaatsopleidingen die de school volgend academiejaar organiseert.

Het graduaat Voertuigtechnieken wordt vanaf september georganiseerd op Campus De Nayer en richt zich op jongeren die graag aan wagens sleutelen en dromen van een job in de autosector. “In twee jaar worden ze in voltijds dagonderwijs opgeleid tot ware voertuigtechnici met drie afstudeerspecialisaties: personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen en brom- en motorfietsen. De opleiding is sterk praktijkgericht” zegt opleidingsmanager Wouter Lutin. Een derde van de opleiding bestaat uit werkplekleren met een zelfstandige stage in een garagebedrijf als afsluiter. “En wie afstudeert kan direct aan de slag of via een schakelprogramma doorstromen naar onze bacheloropleiding Autotechnologie. Dat we het graduaat Voertuigtechnieken samen met garagebedrijven uit heel Vlaanderen organiseren is een win-win voor alle partijen: onze studenten leren het vak van ervaren professionals en bedrijven zitten op de eerste rij om talent van de toekomst te spotten.” Geïnteresseerde studenten kunnen vanaf morgen tot en met zaterdag tijdens de Studie-Informatiedagen in Antwerp Expo kennismaken met de opleiding.