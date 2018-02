Buurtpark aan gemeentehuis op komst 21 februari 2018

Aan het gemeentehuis wordt er nog voor de zomervakantie een buurtpark aangelegd. Momenteel staan er op de grasvlakte aan het gemeentehuis al enkele speeltuigen, een buitenfitness, bankjes en een skatepark. "Bedoeling is dat deze zone voor ieder wat wils heeft. Nu is er al een aanbod voor kleine kinderen, volwassenen en skaters, maar we willen ook de middelbare jeugd iets aanbieden. Het nieuwe buurtpark zal daarom, naast een wadi voor de waterhuishouding en een lus in asfalt voor kinderen die leren fietsen, ook avontuurlijke speeltuigen krijgen. Op het college kreeg de aanbesteding voor speeltuigen, zoals een kabelbaan, groen licht. We schrijven hier een budget van 20.000 euro voor in", legt burgemeester Kristof Sels uit. De werken zouden van start gaan in april. In juni zou het nieuwe buurtpark een feit moeten zijn. (AVH)