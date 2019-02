Buurtinformatienetwerk (BIN) op komst in centrum van Sint-Katelijne-Waver Antoon Verbeeck

Het gemeentebestuur en politiezone Bodukap willen dit voorjaar een buurtinformatienetwerk (BIN) installeren in het centrum van Sint-Katelijne-Waver. In een BIN werken inwoners, gemeente en politie samen om de veiligheid en sociale controle in een wijk te verhogen. Bewoners melden abnormale waarnemingen of gedragingen zo snel en nauwkeurig mogelijk aan de politie.

Momenteel zijn er al in twee van de vier kernen van de gemeente BIN’s actief. Op donderdag 28 februari nodigen de gemeente en de politiezone de inwoners van het centrum uit op een infoavond om samen de BIN’s uit de grond te stampen.

“Twee jaar geleden hebben we de eerste BIN’s opgericht in onze gemeente. In de kern Elzestraat kwamen er toen twee en één BIN-Z voor handelaars en ondernemers. Vorig jaar kwamen er drie bij in de kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Dit jaar hopen we in centrum van start te gaan”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Als het draagvlak er is en er zijn vrijwilligers die hun schouders onder de BIN willen zetten, kunnen we starten. Het zijn immers de buurten zelf die een BIN trekken.” De infoavond vindt plaats in het gemeentehuis en start om 20 uur.