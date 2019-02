Burgervader Kristof Sels (N-VA) op Vlaamse kieslijst Antoon Verbeeck

19 februari 2019

Burgemeester van Sint-Katelijne-Waver Kristof Sels (N-VA) gaat voor een zitje in het Vlaams Parlement. Sels, die aan zijn tweede legislatuur als burgervader is begonnen, staat op plaats 29. “Ik zal het vertrouwen dat ik kreeg niet beschamen. Integendeel, ik ken de gemeentelijke dossiers en diensten inmiddels voldoende om een zetel in het Vlaams Parlement als extra troef te kunnen gebruiken. Ik kan heel Vlaanderen helpen én ik kan mijn kennis en netwerk gebruiken om onze gemeente nog beter te maken: een win-winsituatie dus”, aldus Sels. N-VA Sint-Katelijne-Waver heeft sinds kort ook een nieuw bestuur, met Frank Geets als voorzitter en Ilse Nauwelaerts in de rol van ondervoorzitter.