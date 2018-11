Burgemeester Sels stelt bestuursploeg voor Wannes Vansina

26 november 2018

20u36 1 Sint-Katelijne-Waver N-VA heeft maandag zijn uitvoerende mandatarissen voorgesteld. Kristof Sels, Joris De Pauw en An Coen blijven op post, Jan Broes keert terug als schepen om na drie jaar plaats te maken voor opkomend talent Jeroen Baeten.

Sels is als burgemeester bevoegd voor het Algemeen beleid, Politie en Brandweer. Daarnaast blijft hij bevoegd voor Dienstverlening en de eerstvolgende drie jaar voor het Jeugd- en het Sportbeleid. Hij neemt tijdens de volgende bestuursperiode ook Communicatie, Inspraak en Toerisme voor zijn rekening. Joris De Pauw blijft bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Huisvestiging en Openbare Werken en neemt daar nog Patrimonium en – voor drie jaar – Duurzame Ontwikkeling en Energie bij. An Coen wordt voorzitster van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en neemt daarbij ook Sociale zaken en Integratiebeleid voor haar rekening. Ze blijft bevoegd voor Personeel en Dierenwelzijn. Vierde N-VA-schepen tenslotte wordt Jan Broes, die ook in de vorige bestuursperiode al een aantal jaren schepen was. Hij doet Onderhoudswerken, Groenbeheer en Grachten en Waterlopen. Na drie jaar neemt hij afscheid om plaats te ruimen voor Jeroen Baeten, die er dan ook Jeugdbeleid, Duurzame ontwikkeling, Energie en Feesten en evenementen bijneemt.

CD&V

Nieuwe coalitiepartner CD&V maakte de keuze voor zijn schepenen eerder al bekend. Nieuwkomers Sven Verelst en Sarah De Keyser worden ondersteund door ervaren rot Eric Janssens.