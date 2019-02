Burgemeester ontkent gerucht: “Nee, politiezone Bodukap heeft geen fusieplannen” Antoon Verbeeck

05 februari 2019

13u02 0 Sint-Katelijne-Waver Oppositiepartij Vlaams Belang polste op maandagavond bij de meerderheid naar de verhuisplannen van het gemeentelijk personeel aan Dreefvelden en de toekomstplannen van politiezone Bodukap.

“Zijn er plannen om het personeel dat huist in de werkplaats aan Dreefvelden in de toekomst deels te verplaatsen naar De Nekker in Mechelen?”, vroeg raadslid Jos Moeyersons (Vlaams Belang) tijdens de gemeenteraad. “Graag hadden we ook duidelijkheid gehad over de politiezone Bodukap. Tijdens de verkiezingen gonsde het van de geruchten over een fusie met de zone Mechelen-Willebroek of met Lier en Heist-op-den-Berg.” Volgens burgemeester Kristof Sels (N-VA) kloppen de geruchten niet. “Hier is niets van aan. Het gemeentelijk personeel aan Dreefvelden verhuist niet naar De Nekker en politiezone Bodukap heeft geen fusieplannen. Wel is de zone in een politieassociatie gestapt met de politiezones Heist, Lier en Berlaar-Nijlen, dit om een samenwerking op te zetten. Maar van een samensmelting is geen sprake.”