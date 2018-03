Brent Looymans en Wavria met goed gevoel richting Kessel 03 maart 2018

Derde provinciale B

Belangrijke speeldag onderaan het klassement in derde provinciale B, waar drie clubs met evenveel punten iets aan hun totaal willen toevoegen. Borsbeek en Hove staan in een onderling duel tegenover elkaar, terwijl Wavria op bezoek bij Kessel United wat van de achterstand wil goedmaken. Ook al gingen de prestaties de laatste weken naar een hoger niveau, dan haalde Wavria uit de recente vijf wedstrijden maar vijf punten, terwijl Kessel United zijn drie laatste matchen met een overwinning kon afsluiten. Toch trekken Brent Looymans en Wavria met een goed gevoel richting Kessel. "Met de bedoeling om er vol voor te gaan zonder de deur wagenwijd open te zetten, dat deden we in het begin van het seizoen waardoor we dikwijls naast verdiende punten grepen. Er resten nog zeven wedstrijden om in derde te overleven en we proberen dat met een collectieve speelwijze te doen. We hebben met Willebroekse en Wilrijk nog twee toppers als tegenstanders en spelen verder nog vijf keren tegen concurrenten die onderaan de punten nodig hebben. De sfeer in de Waverse kern zit goed. We beseffen dat we de operatie redding samen moeten verwezenlijken, waar we ook klaar voor zijn." (WODB)