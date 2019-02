Brede Heide en Zonstraat protesteren tegen betonplaten en verkeersplateau Wannes Vansina

01 februari 2019

15u50 0 Sint-Katelijne-Waver Maandag start een aannemer met de aanleg van nieuwe riolering en straatinfrastructuur in de Zonstraat en een deel van de Bredeheide in Sint-Katelijne-Waver. De bewoners zijn niet akkoord met de plannen.

In de Zonstraat en de Bredeheide ligt nog geen gescheiden riolering. In opdracht van het gemeentebestuur en Pidpa-HidroRio legt de firma Houwelyckx een nieuw, gescheiden stelsel aan. Daar hebben de bewoners niks op tegen, maar ze hebben wel bezwaar tegen de bovenaanleg.

Veerle Schietecatte en Anja Spoelders gingen in de buurt rond en zamelden handtekeningen in tegen de keuze voor betonplaten. “Die ligger er nu ook en ze zorgen voor lawaai en scheuren in sommige gevels. Wij hebben liever asfalt”, vertelt Schietecatte.

Een tweede bezwaar is de aanleg van een verkeersplateau op het T-punt van Zonstraat en Bredeheide. De directe buren vrezen dat deze voor wateroverlast op hun eigendom zal zorgen. “Beter zou zijn een verkeersplateau aan te leggen op het kruispunt van Brede Heide en Heidijk: dat is veel gevaarlijker.”

Schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA) wil de mogelijkheid van asfaltverharding bekijken. Het verkeersplateau ligt moeilijker. “De bewoners zijn zelf vragende partij dat er iets wordt gedaan aan de snelheid.” Volgens hem is de vrees voor wateroverlast ongegrond. “Het kruispunt met de Heidijk zit nu niet in de werf, maar zullen we in een volgende fase bekijken.”

Als alles vlot verloopt, moeten de werkzaamheden klaar zijn in het voorjaar van 2020. Meer informatie op de website van de gemeente.