Brasserie Mezzo wordt 'Vingt-Et-Un' 13 april 2018

02u48 0 Sint-Katelijne-Waver De zaakvoerders van Onder De Toren gaan eind volgende week op een steenworp van hun café op de Markt de nieuwe zaak 'Vingt-Et-Un' openen. Het pand is welbekend, want het was vele jaren de thuishaven van brasserie Mezzo.

"Toen Mezzo begin dit jaar de deuren sloot, hebben we niet lang getwijfeld. Het heeft een geweldig terras, is pal in het centrum en het gebouw is bekend in de gemeente. De laatste maanden hebben we de zaak een kleine opwaardering en een nieuw likje verf gegeven. Nu deze kleine verbouwingswerken achter de rug zijn, zijn we klaar om op 20 april de deuren te openen", legt Sonja Keunen uit. Samen met Tim Vertommen, Ivo Bertens en Nancy Verwerft zal zij de zaak uitbaten. "Met Vingt-Et-Un, zo ken je meteen het huisnummer van de zaak, bieden we iedere dag een nieuwe lunch aan, altijd met dagverse producten. We hebben een beperkte kaart met klassiekers als steak, een vispannetje, enkele pasta's en gegrilde zalm, maar we zullen vooral bekendstaan om onze suggesties van de chef. 108 personen kunnen bij ons komen tafelen."





De opening van de nieuwe brasserie op het marktplein, betekent niet het einde van het café Onder De Toren. "We gaan de twee zaken combineren. De gasten van Vingt-Et-Un zijn na hun maaltijd altijd welkom om in Onder De Toren iets te komen drinken", knipoogt Sonja. De brasserie is open van dinsdag tot en met zondag, telkens van 11 tot 22 uur. Alleen op zaterdag opent de zaak om 17 uur. Meer informatie en reserveren via www.facebook.com/Vingt-et-un-skw. (AVH)