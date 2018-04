Brandstofcel verwarmt Roosendael 04 april 2018

02u41 0

Op domein Roosendael staat een brandstofcel die aardgas omzet in stroom en warmte. De installatie is onderdeel van het Europese project 'DEMI MORE' van Kempens Landschap en de Nederlandse provincie Noord Brabant. Domein Roosendael is één van de demonstratiesites van het internationale project.





"Roosendael heeft altijd al een streepje voor gehad als het gaat over duurzaamheid" vertelt Inga Verhaert (sp.a), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van vzw Kempens Landschap. "De installatie van de brandstofcel was dan ook een logische stap. Binnenkort wordt er nog een Smart Flower geïnstalleerd op het domein, ook binnen het DEMI MORE-project. Dat zijn zonnepanelen die zichzelf richten naar de zon, net zoals een bloem dat doet." Wie meer wil weten over deze techniek is welkom op woensdagavond 11 april tijdens een gratis infosessie in de kasteelruïne op het domein.