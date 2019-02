Bouwmeesterscan buigt zich over ruimtegebruik in Sint-Katelijne-Waver Antoon Verbeeck

25 februari 2019

09u45 0

De gemeente Sint-Katelijne-Waver rekent op de diensten van de bouwmeesterscan om op korte termijn de nodige inzichten te verwerven over een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten zal de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart brengen en een concrete agenda van projecten en ingrepen aanreiken. “Dit moet leiden tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving”, klinkt het. “De inzichten van de bouwmeesterscan zullen gebruikt worden bij de opmaak van het nieuwe gemeentelijk beleidsplan ruimte. Binnenkort zullen we een studiebureau opdracht geven om dit beleidsplan op te maken. Dit zal enkele jaren in beslag nemen. De bouwmeesterscan biedt onze sneller de juiste inzichten, zodat we onze beslissingen kunnen afstemmen op het ruimtelijk beleid van morgen. De vergunningsaanvragen wachten immers niet op het beleidsplan”, aldus schepen van Omgevingsbeleid Joris De Pauw (N-VA). In juni krijgt het gemeentebestuur de resultaten van de bouwmeesterscan.