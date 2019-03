Bomen in Hoogstraat, Kalkoenstraat en Heidestraat moeten bestuurders doen afremmen Antoon Verbeeck

08 maart 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft aan wegversmallingen in drie nieuw aangelegde straten zuilbeuken geplant. De bomen kwamen er in de Hoogstraat, Kalkoenstraat en Heidestraat. “Aan deze wegversmallingen hebben we nu bomen geplant. Deze bomen laten toe om op een groene manier een visueel effect te creëren dat autobestuurders doet vertragen”, vertelt schepen van Openbare Werken en Milieu Joris De Pauw (N-VA). “In totaal plaatsten we 34 zuilbeuken. Onder de bomen kwamen er siergrassen en kleinere planten.” De gemeente koos bewust voor de zuilbeuk. “Deze bomen zorgen voor een optisch effect. Ze zijn lang en smal, waardoor bestuurders de neiging hebben om af te remmen. We slaan dus twee vliegen in één klap: we zorgen voor een extra streep groen én de bomen hebben een gunstig effect op het verkeer”, klinkt het.